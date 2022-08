Tunisie-Fête de la femme : une ONG appelle à l’égalité complète

A la veille de la fête nationale de la femme, célébrée en Tunisie le 13 août de chaque année, une ONG appelle, dans le communiqué ci-dessous, à «l’égalité complète et effective entre hommes et femmes».

Le peuple tunisien célébrera le soixante-sixième anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel, le 13 août 1956, qui a accordé à la femme tunisienne de nombreux droits légitimes, la plaçant au devant des femmes dans de nombreux pays arabes et islamiques, et même dans certains pays occidentaux.

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ONDCCE) présente ses plus sincères félicitations aux femmes et aux hommes en Tunisie pour cet acquis historique important et appelle tout un chacun à poursuivre la lutte pour préserver ces réalisations et les consolider par des droits plus légitimes visant à atteindre la pleine égalité entre tunisiens et tunisiennes, dans tous les domaines, au travail, dans les postes de responsabilité, dans l’héritage et dans la loi électorale.

L’égalité complète et effective entre hommes et femmes étant la meilleure expression de la citoyenneté, celle-ci, faut-il le rappeler, représente le pilier le plus important de l’État civil démocratique répondant aux principes universels des droits de l’homme et aux valeurs de la république moderniste.

Pour l’ONDCCE, le président Mounir Charfi.