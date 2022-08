La Banque centrale de Tunisie met en garde contre les sites qui usurpent son identité

Dans un communiqué rendu public ce lundi août, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a mis en garde contre les sites et les pages sur les réseaux sociaux qui usurpent son nom et son logo afin de tromper les internautes et de voler leurs données personnelles.

La BCT a, par ailleurs, rappelé qu’un tel acte constitue un délit exposant son auteur à des poursuites pénales, niant tout lien avec ces sites et ces pages et précisant qu’elle n’a jamais lancé ou participé à une quelconque distribution de fonds aux citoyens.

Elle a, dans le même cadre, appelé les internautes tunisiens à plus de vigilance, pour qu’ils évitent tout risque de piratage de leurs données personnelles, notamment bancaires.

C. B. Y.