Elyès Jouini : «Youssef Chahed travaillera sans rémunération à l’université de Havard»

L’universitaire et politicien franco-tunisien, Elyès Jouini, a publié des précisions sur le poste qui a été proposé à l’ancien chef de gouvernement, Youssef Chahed, à l’université de Havard. En tant que fellow, ce dernier aura «un bureau et un environnement de travail mais sans rémunération», affirme M. Jouini.

«Ils [ls fellows] peuvent éventuellement donner quelques conférences et assister aux séminaires. C’est la forme la plus lâche d’association à l’institution. C’est ce qui a été proposé à Youssef Chahed. C’est ce que l’on propose à un collègue d’une autre université et que l’on souhaite pouvoir accueillir mais sans l’impliquer davantage dans la vie de l’institution.

C’est également ce que l’on propose à un étudiant brillant venant d’un autre pays et qui est alors libre d’assister aux enseignements et aux séminaires qu’il souhaite mais sans diplomation à la fin.

C’est ce que l’on va offrir à une personnalité dont les fonctions antérieures ou courantes font qu’il est mutuellement intéressant de communiquer sur une association aussi lâche fut-elle. Dans ce cas, le « Research » de l’intitulé est purement protocolaire, il ne saurait être réellement question de recherche.», a expliqué le membre de l’Institut universitaire de France.

«Dans le système américain, il y a les Professors (Full, Associate, Assistant), ce sont des professeurs permanents (même s’il peut être mis fin au contrat des Assitants au bout de 3 à 8 ans selon les cas). Il n’y a pas d’agrégation au sens français du terme mais c’est probablement l’Associate Professor qui se rapproche le plus du Professeur agrégé.

Il y a les Visiting Professor avec là aussi une déclinaison en Full, Associate, Assistant. Ce sont des professeurs du même niveau que les permanents mais invités pour une période limitée.

Dans certaines universités, il y a également des Clinical Professors qui enseignent la pratique et ne font pas de recherche. Et il peut y avoir des Research Professors qui font de la recherche et pas d’enseignement.

Et puis il y a enfin les Fellows qui sont des personnes à qui l’on va, en général, offrir un bureau et un environnement de travail mais sans rémunération.», a également détaillé l’universitaire.

Et de conclure : «Il n’en demeure pas moins que Fellow à Harvard c’est très bien mais cela ne saurait en aucun cas être traduit par « agrégé supérieur de recherche » qui, soit dit en passant, ne veut rien dire mais est suffisamment ronflant pour tromper son monde».

