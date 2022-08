Tunisie : Youssef Chahed nommé comme maître de conférences à l’Université de Havard

L’ancien chef de gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a été nommé comme maître de conférences pour l’année universitaire 2022 – 2023, à l’université américaine de Harvard, et plus précisément à l’Institut Kennedy, dans le cadre de l’initiative du Moyen-Orient.

Le fondateur et président du parti Tahya Tounes dirigera une équipe d’étude sur le développement et les transitions démocratiques, et ses travaux se concentreront sur les défis politiques, sécuritaires et économiques auxquels sont confrontés les pays en développement, en particulier ceux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Il encadrera également des étudiants de Harvard et donnera des conférences sur ces divers sujets au cours de l’année universitaire 2022-2023.

Notons que, pour la 20e année consécutive, Havard a été en tête du classement Shanghai des meilleures universités dans le monde.

C. B. Y.