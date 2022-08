LTDH-Jendouba : Rassemblement jeudi 18 août pour demander la libération de la mairesse de Tabarka

La section de Jendouba de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a appelé à un rassemblement, demain jeudi 18 août 2022 à partir de 9h, devant la Cour d’appel de la région, pour demander la libération de la mairesse de Tabarka Amel Aloui.

Dans un post publié, ce mercredi, la LTDH a appelé à se réunir en nombre pour soutenir la mairesse de Tabarka, en détention depuis le 9 août à la prison du Sers au Kef, suite à des accusations de corruption, que la concernée a nié, tout en appelant à sa libération, estimant qu’elle subit une injustice.

La mairesse, qui bénéficie du soutien de plusieurs organisations, associations et activistes de la société civile ainsi que des habitants de Tabarka, est accusée de corruption après avoir octroyé des autorisations d’exploitations de plages de la zone.

Elle avait indiqué, avant sa mise en détention, avoir autorisé «des citoyens dans le besoin, à installer des parasols sur certaines plages, afin qu’il puisse gagner dignement leur vie», tout en affirmant ne pas regretter sa décision.

Les parties qui soutiennent Amel Aloui, ont témoigné de son «engagement contre la corruption et l’injustice» ainsi que de ce son «dévouement et son professionnalisme depuis qu’elle est à la tête de la mairie de Tabarka, et même avant», estimant que la guerre qu’elle mène contre les corrompus est derrière son incarcération…

