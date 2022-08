Tunisie – : Inauguration de l’usine du groupement japonais Saraya Group

L’usine du groupement japonais « Saraya Group » à la Manouba a été inaugurée ce jeudi 24 août 2022, au Parc industriel d’El Fejja, et il commencera le conditionnement de l’huile d’olive tunisienne destinée à l’exportation, à partir de novembre prochain.

C’est ce qu’a indiqué Saïda Ben Slama, directrice générale du groupement, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

«Au départ, dix employés entre fonctionnaires et ouvriers vont diriger le projet. Leur nombre passera ensuite à 60 en 2023, puis à 400 en 2024», a-t-elle précisé.

Et d’ajouter que ce projet, dont la valeur est de 6 millions de dollars, visera à fabriquer des produits naturels, cosmétiques et hygiéniques 100% tunisiens et à les exporter vers des pays du Moyen-Orient, le Japon et l’Europe.