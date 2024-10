La Manouba : L’audience d’Ayachi Zammel reportée

Le tribunal de première instance de La Manouba a décidé, ce jeudi 17 octobre 2024, de reporter l’audience d’Ayachi Zammel au 24 octobre courant.

C’est ce qu’a annoncé son avocat Me Abdessattar Messaoudi en précisant que ce report a été décidé à la demande du comité de défense, dont la majorité s’était rendue à la Cour d’appel de Jendouba pour assister à une autre audience de Ayachi Zammel déns le cadre d’une affaire similaire relative à des soupçons de falsification parrainages, pour la présidentielle du 6 octobre.

Rappelons que Ayachi Zammel, qui s’était présenté à la présidentielle et qui en détention depuis le 4 septembre, est visé par plusieurs affaires liés aux parrainages notamment à Jendouba, à Tunis, à Siliana, à Kairouan et à La Manouba,

Il a fait l’objet de plusieurs condamnations : quatre peines de prison, de 3 ans chacune prononcées par le tribunal de première instance de Tunis, vingt mois de prison par la Cour d’appel de Jendouba et la plus récente une condamnation de 5 ans et 8 mois , prononcée le 11 octobre par la Chambre pénale du tribunal de première instance de Siliana.

