Tunisie – Japon : Sumitomo va ouvrir une seconde succursale à Monastir

En 2021, le Japon est devenu le troisième investisseur en Tunisie après la France et l’Italie. Et il y a actuellement 22 entreprises japonaises et nippo-tunisiennes opérant en Tunisie.

«Ce nombre peut être considéré comme sans importance par certains, mais la capacité opérationnelle et la valeur ajoutée de ces entreprises japonaises sont fortes et très importantes car elles travaillent dans des domaines très importants tels que l’industrie des pièces automobiles», a expliqué Hedi Ben Abbes, le président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, lors de son passage dans l’émission ‘‘Shems Maak’’, aujourd’hui, jeudi 25 août 2022, ajoutant que ces entreprises fournissent actuellement environ 15 000 emplois et que la société Sumitomo, spécialisée dans l’assemblage de câbles automobiles, va ouvrir prochainement une deuxième succursale à Monastir, après celle de Boussalem (Jendouba), qui fournira 5000 emplois supplémentaires.

M. Ben Abbes a également souligné que les emplois générés par les entreprises japonaises en Tunisie passeront prochainement à 20.000 emplois directs, notant que la présence des grandes entreprises japonaises en Tunisie est très importante et contribue à améliorer l’attractivité du pays pour les investissements extérieurs.

Fondé en décembre 1919, le groupe Sumitomo est l’un des plus grands groupes industriels et financiers à travers le monde. Il est présent dans divers secteurs notamment l’électrique, l’électronique et le commerce.

Cet empire japonais est composé de 37 entreprises et se classe parmi les dix premiers groupes mondiaux d’entreprises. Ses différentes entreprises sont autonomes pour la gestion et le statut juridique.

Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia Sarl est une câblerie qui a démarré ses activités à Boussalem (Jendouba) depuis mars 2009 sur un espace industriel d’environ 2 500 m².

I. B.