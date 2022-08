Tunisie : jeu de chaises musicales au ministère des Finances

Le Journal officiel de la république tunisien (Jort) a annoncé dans son édition du mercredi 24 août 2022 une série de limogeages et de nouvelles nominations au ministère des Finances.

Il est mis fin aux fonctions de Abderrahmen Khochtali, contrôleur général des finances, en qualité de secrétaire général du ministère, de Rafik Chouchen, conseiller des services financiers de premier degré, en qualité de directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement, et de Taha Zouari, conseiller des services publics, en qualité de président directeur général de la Régie des alcools.

Sur un autre plan, Ahmed Khedher, contrôleur général des finances, est chargé des fonctions de secrétaire général du ministère; Mohamed Lazhar Mazigh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement au ministère des finances; Taoufik Abbes, inspecteur central des services financiers, est nommé président-directeur général de la Régie des alcools; Imed Attia, contrôleur général des finances, est nommé directeur général de la Régie nationale des tabacs et allumettes; et Sabri Ammar, contrôleur des finances de première classe, est nommé directeur général de la Manufacture des tabacs de Kairouan.