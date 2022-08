Tunisie-Japon : GCUBE & Unimed signent un contrat pour la création d’une entreprise de recherche et de développement médical

Un contrat entre la société japonaise GCUBE et la société tunisienne Unimed a été signé, ce vendredi 26 août 2022, pour la la création d’une entreprise joint-venture (NIPPOMED) de Recherche et de développement médical, dans le cadre du partenariat triangulaire Japon-Tunisie-Afrique., afin de fabriquer et vendre des kits de test antigène/anticorps pour le Covid-19 puis pour d’autres maladies populaires.

La signature de ce contrat a eu lieu lors d’une d’une conférence de presse organisée par l’Association japonaise pour le Développement Économique de l’Afrique (AFRECO), à l’occasion de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (Ticad 8) qui se tiendra les 27 et 28 août à Tunis.

L’AFRECO a, par ailleurs, présenté 4 projets dans le domaine médical, annonce encore l’ambassade du Japon en Tunisie.

Y. N.