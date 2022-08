Tunisie : Le Pdg de l’Etap démis de ses fonctions (Jort)

Le Pdg de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (Etap) Abdelwaheb Khamassi a été démis de ses fonctions ce vendredi 26 août 2022.

La décision relative au limogeage de M. Khamassi, en poste depuis décembre 2020, a été prise par un décret publié, ce jour, dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Rappelons par ailleurs, que le président de la république Kaïs Saïed a reçu, mercredi dernier au Palais de Carthage, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie Neila Nouira Ghonji afin d’évoquer des abus dans ladite entreprise et autorisant l’ouverture d’une enquête à ce propos «afin d’identifier les responsables et de les poursuivre».

Y. N.