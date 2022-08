La Tunisie abrite Indaba 2022, le rendez-vous africain de l’Intelligence artificielle

«Accueillir l’Indaba représente une grande opportunité de développer l’écosystème IA, rassembler des experts, attirer les talents et les grands acteurs du secteur. Nous souhaitons que la Tunisie devienne un hub en Afrique et dans le monde arabe», a déclaré Karim Beguir, CEO InstaDeep.

Après deux ans d’absence, le Deep Learning Indaba marque son grand retour en Tunisie en rassemblant, pour la première fois, plus de 600 acteurs de l’écosystème africain de l’Intelligence artificielle (IA), dont des startups, des étudiants et des chercheurs en IA et Data Science.

Parmi les participants, on compte des experts Apple, Google, Microsoft, InstaDeep et Facebook Meta. «Deep Learning Indaba contribue à dynamiser la communauté nationale et internationale de l’IA et la création de solutions IA à fort impact en Tunisie et en Afrique. A travers notre soutien à cet évènement d’envergure, nous consolidons les piliers du Hub IA, notamment par la sensibilisation, le soutien et le renforcement de capacités de start-uppeurs, étudiants et chercheurs en IA et Data Science», ajoute Rim Bejaoui, directrice du Programme de transformation digitale de la GIZ Tunisie. Cet événement de formation et de recherche autour de l’IA a visé, durant 5 jours, à approfondir les connaissances sur cette technologie à caractère transversal et à partager des exemples de ses usages multiples, et ce, au travers de workshops et keynotes. Les participants ont aussi bénéficié d’opportunités d’emploi et de stages, de networking et de mentorat.

L’évènement a également été marqué par une exposition de plus de 150 articles de recherche scientifique africaine sur l’IA dans différents secteurs clés : santé, agriculture, transport, énergie, etc. Le AI Hub vise à consolider l’ensemble de l’écosystème de l’IA tunisien et à faire de la Tunisie un centre de rayonnement régional en matière d’IA.

Cette activité entre dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi – «Invest for Jobs» mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et elle est mise en œuvre par la GIZ Tunisie à travers son Programme de transformation digitale en partenariat avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et le ministère des Technologies de la Communication en Tunisie.

