Migration : 19 jeunes ayant pris le large depuis Bizerte portés disparus, leurs proches appellent à l’aide

Des routes ont été fermées, ce lundi 29 août 2022, à Bizerte par des proches et des familles de 19 jeunes ayant pris le large jeudi dernier dans le but de rejoindre les côtes italiennes, et qui n’ont pas donné de nouvelles depuis. Ils appellent les autorités tunisiennes à lancer des recherches en mer afin de les retrouver.

Selon les informations en possession des familles des disparus (quartiers cité Hached Sakma et Labrech), ces derniers ne sont pas arrivés à destination et n’ont pas non plus été arrêtés, ni par les autorités italiennes ni par la garde maritime tunisienne. Craignant le pire, les protestataires appellent les autorités à intervenir en urgence…

D’autre part, un jeune nommé Larbi, a témoigné sur les réseaux sociaux via la page de l’activiste « Mimmo Ben Taieb », habitant en Italie, en affirmant qu’il était à bord de l’embarcation mais qu’il a s’est désisté au dernier moment.

«Je suis descendu en mer, car le passeur semblait ne pas savoir naviguer. J’ai pris peur et je suis descendu de l’embarcation peu après avoir pris le large», a-t-il lancé, et d’ajouter : «Je ne sais pas où se trouvent les autres jeunes, mais j’espère qu’ils sont arrivés en Italie et qu’ils vont bien. Nous étions 19 au total, dont mon cousin et un jeune qui fêtera ses 18 ans dans un mois et nous avions chacun payé environ 3000 dinars».

