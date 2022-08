Tunisie : Najla Bouden confirme, à Paris, la tenue du Sommet de la francophonie à Djerba

En marge de sa participation, à Paris, en tant qu’invitée d’honneur à la Rencontre des entrepreneurs de France (LaREF 2022), la cheffe du gouvernement tunisienne, Najla Bouden, a confirmé la tenue du 18e Sommet de la francophonie en Tunisie, et plus précisément à Djerba, les 19 et 20 novembre 2022.

Bouden a, par ailleurs, appelé l’Europe à «miser dès à présent sur l’Afrique, à travers les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui attirent des liquidités internationales, surtout depuis la pandémie, avec 26 milliards de dollars dédiés aux seules énergies renouvelables, en 2021».

La cheffe du gouvernement a confirmé également la tenue de la Conférence économique à Djerba, en novembre.

Notons que ce rendez-vous avait été annoncée par le Comité d’organisation du Sommet lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère des Affaires étrangères à Tunis, le 28 juin dernier. Il aura lieu les 20 et 21 novembre.

C. B. Y.