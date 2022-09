Tennis – US Open (Quart de finale): Ons Jabeur vs Ajla Tomljanović

Ce mardi 6 septembre 2022 vers 14 h (à New York, 19h00 à Tunis), sur le court mythique de l’Arthur Ashe Stadium, à New York, Etats-Unis, la Tunisienne Ons Jabeur jouera le quart de finale du prestigieux tournoi WTA contre l’Australienne d’origine croate Ajla Tomljanović.

Pour la première fois, après six participations à l’US Open, Ons Jabeur a dépassé le 3e tour et s’est qualifiée au quart de finale. Elle jouera, à nouveau, dans le plus grand stade de tennis au monde (une capacité de 23 771 spectateurs).

A New York, Ons a retrouvé sa superbe forme le soir du 4 septembre en remportant le huitième de finale contre la Russe Veronika Kudermetova (2-0). Elle se doit de gagner son face-à-face décisif avec à Ajla Tomljanović. Il lui ouvrira la voie d’une demi-finale à sa portée et, enfin, d’une finale face – très probablement – à la championne du monde, la Polonaise Iga Świątek, 21 ans, née le 31 mai 2001 à Varsovie (pro depuis 2018. 9 titres gagnés, n°1 depuis le 4 avril 2022).

La 3e confrontation Ons – Ajla

Ons Jabeur, 28 ans, née le 28 août 1994 à Ksar Hellal (Tunisie), est classée au 5e rang mondial (WTA) depuis le 11 juillet 2022. Elle joue contre les «pro» depuis 2012. Nombre de titres gagnés : 3.

Vs

Ajla Tomljanović, 29 ans, née le 7 mai 1993 à Zagreb, est une joueuse d’origine croate. Pro depuis 2009. Nombre de titres gagnés : 0.

Les deux joueuses ont croisé les raquettes seulement deux fois dans leur carrière : la Tunisienne a gagné les deux.

Aujourd’hui, sans faire de calculs, Ons doit se souvenir de son match contre Ajla en 2012 à Casablanca. A 17 ans, classée au 482e rang, elle a pu éliminer Ajla, 19 ans, classée 197e : après avoir perdu le 1er set (4-6), elle avait renversé la vapeur en emportant le 2e set 6-4 et le 3e set 6-0.

Dix ans après, Ons a rencontré Ajla, au tournoi de Rome, en mai 2022 : Ons, classée 7e, a éliminé au 2e tour (7-5 ; 6-2) Ajla, classée 41e et n°1 en Australie.

S. G.