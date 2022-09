Le SNJT condamne «l’arrestation arbitraire et la détention injustifiée» du journaliste Ghassen Ben Khelifa

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, ce mercredi 7 septembre 2022, l’arrestation du journaliste Ghassen Ben Khelifa (site Inhiyez), estimant par ailleurs que sa mise en détention est injustifiée.

Tout en affirmant que le Comité de défense de Ghassen Ben Khelifa a relevé plusieurs vices de procédures lors de l’arrestation de ce dernier par la police, le SNJT a affirmé qu’aucun mandat d’amener n’a été présenté, ajoutant que ses membres ont été empêchés de prendre contact avec le journaliste.

Le Syndicat estime que le journaliste subit une injustice et que sa mise en détention sur ordre du procureur de la république du Pôle antiterroriste, a été décidée «malgré un manque de preuves flagrant», en déplorant à l’occasion «la facilité du ministère public à émettre des mandats de dépôt contre des citoyens et des journalistes sans qu’il y ait de forts soupçons ou d’éléments de crime, alors que des corrompus bénéficient du plus haut niveau de protection et qui demeurent en état de liberté lors du suivi de leurs dossiers, peu importe leur gravité».

Dans son communiqué, le SNJT a appelé à la libération immédiate de Ghassen Ben Khelifa et «à prendre des mesures contre ceux qui ont porté atteinte au journaliste et à sa famille». Le Syndicat a également appelé à la mobilisation pour défendre la liberté, et pour faire face aux «pratiques répressives et aux politiques rétrogrades qui utilisent les moyens de l’Etat pour la vengeance».

Y. N.