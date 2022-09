Tunisie : Vague de soutien au journaliste Ghassen Ben Khelifa après son arrestation

Plusieurs activistes et journalistes ont exprimé leur soutien à leur collègue Ghassen Ben Khelifa (Inhiyaz), qui a été arrêté, ce mardi 6 septembre 2022. Tout en appelant à sa libération, ses proches et amis ont décidé d’observer un rassemblement devant le Pôle judiciaire antiterroriste.

Le journaliste a, selon son épouse, été arrêté chez lui par une douzaine d’agents en civil, qui ont effectué une perquisition avant de saisir ses ordinateurs, des téléphones et ses effets personnels. Aucune explication n’a été donnée, ni à sa famille, ni à ses avocats, a déploré l’épouse de Ghassen Ben Khelifa en affirmant que le Pôle judiciaire anti-terroriste s’est saisi de l’affaire selon les dernières informations.

«Nous ne savons pas où il se trouve actuellement. On nous a d’abord dit qu’il se trouvait à El-Gorjani, mais ses avocats ne l’ont pas trouvé. On s’est ensuite dirigé vers le Pôle judiciaire anti-terroriste, où il semble ne pas se trouver non plus… Nous ne comprenons rien à cette affaire, d’autant que l’on ne sait même pas ce qu’on lui reproche ! Il a de ce fait été décidé d’observer un rassemblement devant ledit Pôle», a-t-elle ajouté dans une vidéo publiée par le site Inhiyaz, en affirmant attendre plus de nouvelles par les avocats de son époux.

Notons que de nombreux activistes et journalistes ont également exprimé leur soutien à Ghassen Ben Khlifa, sur les réseaux sociaux, tout en appelant également à sa libération.

Y. N.