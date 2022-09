Tennis – US Open : Ce soir, la demi-finale Ons Jabeur vs Caroline Garcia

La première demi-finale du prestigieux tournoi de tennis US Open opposera Ons Jabeur à Caroline Garcia dans la nuit du jeudi 8 et du vendredi 9 septembre 2022 à partir de 2 heures (heure tunisienne). Une rencontre indécise opposant deux joueuses qui se connaissent et s’apprécient et sont au summum de leurs carrières respectives.

Par Samir Gharbi

La Tunisienne, 28 ans, née le 28 août 1994 à Ksar Hellal (Tunisie), est classée au 5e rang mondial (WTA) depuis le 11 juillet 2022. Elle joue contre les «pro» depuis 2012. Nombre de titres gagnés : 3.

La Française Caroline Garcia, 28 ans, née le 16 octobre 1993 à Saint-Germain-en-Laye, est classée 17e joue avec les «pro» depuis 2011. Nombre de titres : 10.

Le même entraîneur…

Les deux joueuses se connaissent bien depuis leur parcours «junior». Mieux, l’entraîneur actuel de Caroline Garcia, depuis 2021, s’appelle Bertrand Perret. Lequel avait entraîné Ons Jabeur de février 2018 à fin 2019… Ons disait de lui à cette époque : «Il comprend mon jeu. Il essaie d’améliorer mes bons coups, pas de changer ce que je fais. J’ai travaillé avec beaucoup d’entraîneurs qui ont essayé de changer mon jeu… Bertrand m’encourage à faire des amortis et corrige aussi mes amortis…» Début 2020, Ons changera néanmoins d’entraîneur en optant pour un ancien joueur de tennis et camarade de jeu, Issam Jellali qu’elle garde à ce jour…

Ons – Caroline : 6 à 0

L’historique complet de leurs confrontations, 4 en junior et 2 en pro, donne six victoires à Ons :

Le premier «junior» se déroule en terre française, Roland Garros, début juin 2010 : leur «face-à-face» au 2 e tour se termine avec une victoire nette de Ons : 6-3 et 6-3.

tour se termine avec une victoire nette de Ons : 6-3 et 6-3. Le deuxième, en terre britannique, Wimbledon, fin juin 2010, Ons rencontre au 1 er tour Caroline et l’élimine en deux sets : 6-2 et 6-2.

tour Caroline et l’élimine en deux sets : 6-2 et 6-2. Le troisième, en terre américaine, New York, septembre 2010, leur chemin se croise au quart de finale : Ons l’emporte toujours aisément : 6-2 et 6-4.

Le quatrième «junior» restera dans les annales : en juin 2011, les jeunes tenniswomen s’affrontent en demi-finale de Roland-Garros : Caroline, 17 ans, tête de série n°3, affronte Ons, 16 ans, classée tête de série n°9. La Française s’incline après trois sets : elle perd le 1er set (2-6), gagne le 2e (6-1) et perd le 3e set (6-2). Ons jouera et gagnera ensuite la finale, emportant ainsi son 1er titre «junior» dans le tournoi parisien.

En tournoi pro WTA, elles ont deux face-à-face :

Le 26 août 2019, à l’US Open, Ons, classée 62 e , élimine Caroline, classée 27 e , dès le 1 er tour après deux sets : 7-6, 6-2;

, élimine Caroline, classée 27 , dès le 1 tour après deux sets : 7-6, 6-2; Le 22 janvier 2020, à l’Open d’Australie, Ons, classée 78e, bat Caroline, classée 46e, au 2e tour, en trois sets : Ons a perdu le 1er set 1-6, mais elle a repris la main le match au 2e et 3e set : 6-2 et 6-3.

Ce soir, au moment de la 2e demi-finale de leur histoire commune, les deux joueuses sont en pleine ascension : la Française, désormais conquérante, ambitionne de retrouver son rang au Top 10. Elle revient de loin : 4e en 2018, elle rétrograde à la 43e place en 2020 et 2021 et réalise une remontée fulgurante depuis janvier 2022 : elle est actuellement 17e.

Le plaisir de jouer… face au boulet de canon

Tout comme Ons, Caroline atteint à l’US Open son meilleur niveau : demi-finaliste… Qui lâchera prise ?

Pour la première fois, après six participations à l’US Open, la Tunisienne a dépassé le 3e tour et s’est qualifiée au quart de finale. Elle jouera, à nouveau, dans le plus grand stade de tennis au monde (une capacité de 23 771 spectateurs).

Selon la presse française, Caroline «joue le meilleur tennis du tableau féminin en ce moment». Elle pratique un «tennis agressif» en boulet de canon. «Je ne sais pas comment le décrire, l’énergie était folle, j’ai la tête qui bourdonne», confie la Française au micro au terme de son dernier match.

Ons, quant à elle, n’est pas prête à se laisser dominer. Finaliste de Wimbledon (Londres), elle se doit d’enchaîner à New York si elle parvient à garder un niveau de jeu constant, comme Caroline, et non erratique, comme on le lui reproche souvent, fait d’irrésistibles fulgurances et de brusques pertes de concentration. Commentant son match difficile face à l’Australienne Ajla Tomljanovic, elle explique sa baisse de niveau (elle était menée 3-5 dans le second set) avant de remonter : «J’aime bien le suspense. Quand elle m’a breakée à 4-3, je me suis dit qu’il fallait rester concentré, ne surtout pas s’énerver. J’ai continué à me battre et ça a passé», a-t-elle rigolé plus tard en conférence de presse.

Que dit Caroline d’Ons après sa qualification à la demi-finale (citation du Matin suisse) : «Cela a toujours été un immense défi pour moi de jouer contre elle. C’était rare à l’époque d’affronter quelqu’un qui faisait autant d’amorties, qui multipliait les slices de revers et qui variait autant son jeu, c’était vraiment compliqué. Et ça l’est encore plus aujourd’hui. Elle est n°5, elle est allée en finale à Wimbledon, ce sera un gros défi. C’est génial de la retrouver à ce niveau, alors que nous avons grandi ensemble.»

Ons Jabeur semble aussi beaucoup se réjouir de ce rendez-vous: «Honnêtement, je suis heureuse de la voir retrouver ce niveau, celui qui est le sien, a dit la Tunisienne. Je suis heureuse pour Bertrand (Perret) aussi. Je sais qu’elle évolue de manière très agressive. Je pense que celle de nous deux qui réussira à imposer son jeu aura l’avantage. Donc j’essaierai de jouer comme je sais le faire. J’essaierai d’être moi-même et j’espère que ce sera une bonne partie pour nous deux.» Fin de citation.

Bref comparatif de carrière : avantage à Ons

Âge : Ons (28 ans et 1 mois); Caroline (28 ans et 11 mois).

Taille : 171 cm pour Caroline; 167 cm pour Ons.

Carrière «pro» : Ons (depuis 2012); Caroline (depuis 2011).

Nombre de titres gagnés en «pro» : Depuis janvier 2022 : Ons 2; Caroline 3 ; dans toute la carrière : Ons 3 ; Caroline 10.

Classement (WTA) : Meilleur dans la carrière : Ons (2 e , 27/6/2022); Caroline (4 e , 10/09/2018); actuel : Ons est 5 e , Caroline 17 e .

, 27/6/2022); Caroline (4 , 10/09/2018); actuel : Ons est 5 , Caroline 17 . Nombre de matchs gagnés : depuis le début de la carrière : Ons : 384 gagnés sur 595 matchs joués, soit 65% de réussite; Caroline : 401 sur 709 joués, soit 57 % de réussite; depuis janvier 2022 : Ons : 38 gagnés sur 51 joués, soit 75% de réussite; Caroline : 35 sur 50 joués, soit 70% de réussite.

Certes, ces statistiques donnent une idée de leurs performances. Elles influencent le mental, mais ce qui sera déterminant, c’est une confiance inébranlable et une forme physique sans à-coups.