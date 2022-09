Tunisie : Selon Moez Joudi, un gros producteur de sucre libyen a été obligé d’abandonner son projet

Selon l’économiste Moez Joudi, la Tunisie aurait pu n’avoir aucun problème de pénurie de sucre, mais qu’un plan visant à saboter le projet d’un gros investisseur libyen, qui produisait le sucre en Tunisie, est derrière les problèmes du secteur actuels que vit notre pays.

«Savez-vous que dans ce pays, nous avons l’une des plus belles et performantes usines de Sucre en Afrique? « Tunisie sucre » a été créée au Parc d’activités économiques de Bizerte au nord de la Tunisie avec une capacité de production quotidienne de 1.600 tonnes de sucre blanc raffiné et un effectif de 500 employés. Depuis le début de la production en 2014, la société a fait de grands progrès devenant le principal fournisseur de sucre blanc raffiné de la Tunisie et des pays voisins.», a-t-il écrit sur Facebook.

«Des projets ont été engagés pour augmenter sa capacité de production quotidienne à 2000 tonnes. L’entreprise possède son propre port maritime et l’usine est ultra moderne.», poursuit-il.

Et d’ajouter : «Mais, parce qu’il y a toujours un mais dans ce pays, l’investisseur libyen qui est à la tête de ce projet et qui a investi 500 millions de dinars, a abandonné le projet et a mis en vente l’usine tellement il a enduré ! Il en a vu de toutes les couleurs, l’OCT préférait importer en devises que d’acheter de chez lui et l’administration lui a mis tous les obstacles possibles et inimaginables. Aujourd’hui, l’usine est à la vente et en face la STS, une entreprise publique en quasi faillite, n’assure plus et peine à approvisionner le marché.»