Défense : La Tunisie reçoit un Hercules C-130H2 des USA

Les États-Unis ont livré un Hercules C-130H2 à l’armée de l’air tunisienne à la base aérienne de Sidi Ahmed, à Bizerte, en présence de hauts responsables militaires, dont le ministre de la Défense Khaled Sehili et l’ambassadeur Joey Hood.

C’est ce qu’a annoncé l’ambassade américaine en Tunisie, expliquant que «cet avion vient renforcer la flotte tunisienne de C-130 déjà en service et soutient les capacités de transport aérien vitales pour les opérations de paix et de sécurité régionales et mondiales».

«Le renforcement des capacités de l’armée de l’air tunisienne soutient notre intérêt commun dans les opérations de maintien de la paix. Nous attendons avec impatience davantage d’opportunités de collaboration à l’avenir», a déclaré Hood.

La livraison de l’avion, d’une valeur totale de 36 millions de dinars tunisiens (12 millions de dollars), s’inscrit dans la continuité de l’engagement du gouvernement américain à développer les capacités de transport aérien de l’armée de l’air tunisienne.

Le ministre tunisien a pour sa part réitéré sa volonté d’intensifier la collaboration avec les Etats-Unis, notamment pour développer les capacités opérationnelles des forces armées tunisiennes, faciliter l’échange de connaissances dans le domaine de la formation militaire et garantir un approvisionnement constant en équipements spécialisés, notamment dans le secteur des transports.

L’ambassadeur américain a, à son tour, souligné combien ce don constitue un signal clair de la solidité du partenariat bilatéral et de l’engagement des États-Unis à soutenir la Tunisie dans les défis actuels et futurs.

«Les Etats-Unis et la Tunisie, partenaires pour la stabilité», peut-on lire dans le message de l’ambassade américaine en Tunisie.

