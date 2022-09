Tunisie : appel à la libération du journaliste Ghassen Ben Khalifa

Le comité national pour la libération du journaliste et militant politique Ghassen Ben Khalifa a appelé à sa libération immédiate sans conditions, affirmant que le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice et le président de la république sont responsables des exactions commises à son encontre.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de ses membres au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le comité indique qu’une perquisition au domicile de Ben Khalifa a été menée par une dizaine de policiers en civil et sans autorisation judiciaire. «Ils ont fouillé le domicile et saisi deux ordinateurs et une tablette», a indiqué le comité, ajoutant que le journaliste avait été enlevé par la police et que ses avocats avaient été empêchés de lui rendre visite au centre de détention antiterroriste d’El Gorjani.

Le comité, qui est composé d’avocats et de militants de la société civile, a déclaré que Ben Khalifa est poursuivi pour un «lien inexistant entre le journaliste et une page appartenant au mouvement Ennahdha qui appelle au renversement de Kaïs Saïed». «Il a été détenu pendant 5 jours malgré le fait que son dossier soit vide», a-t-on aussi souligné.

Le comité a appelé toutes les forces vives à participer à un rassemblement de solidarité avec Ghassen Ben Khalifa devant le siège du SNJT ce vendredi 9 septembre.