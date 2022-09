US Open : Le beau parcours de la Tunisienne Ons Jabeur s’arrête en finale

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a perdu son match de la finale du tournoi de l’US Open, contre la 1ère mondiale, la Polonaise Iga Swiatek,

La rencontre de ce samedi 10 septembre 2022 n’a pas été de tout repos pour la Tunisienne qui a perdu premier set (6-2) avant de ressaisir au 2e set, durant lequel, elle a tout donné mais elle a fini par céder (7-6) au bout d’un match qui a duré près de 2h. Iga Swiatek a ainsi remporté son troisième titre du Grand Chelem

Ons Jabeur qui a participé 6 fois à l’US Open (de 2014 à 2021) et qui a joué ce soir sa première finale de l’US Open sans la remporter, peut être fière de son parcours et d’avoir offert de la joie et du bonheur à ses fans et à ses compatriotes qui la surnomment à juste titre «la ministre du bonheur».

A l’issue de ce match, Ons Jabeur, qui retrouvera sa 2e place au classement mondial dès lundi, a affirmé avoir vraiment essayé de gagner mais que ce n’était pas facile : « Je sais que je vais travailler très dur. Gagner un Grand Chelem c’est mon objectif», a-t-elle lancé, sans cacher son émotion, tout en remerciant ses fans, ses compatriotes qui l’ont toujours soutenue ainsi que son équipe Issam Jallali (son entraîneur) et Karim Kamoun (son préparateur physique et époux) et le président de la Fédération. Et de conclure sur une note positive : «J’espère continuer à inspirer encore plus de générations !… Ce n’est que le début de beaucoup de bonnes choses».

Y. N.