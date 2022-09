Tunisie : L’ancien directeur général des frontières et des étrangers remis en liberté

Entendu par l’Unité centrale de la lutte antiterroriste dans le cadre de l’affaire des réseaux d’envoi des Tunisiens vers les zones de conflits, l’ancien directeur général des frontières et des étrangers Lotfi Sghaier a été remis en liberté.

C’est ce que rapporte Mosaïque FM, citant des sources proche du dossier, sachant que Lotfi Sghaier a été arrêté ce matin même, avant d’être remis en liberté tout en restant à disposition de cette enquête dans laquelle 126 suspects devront être entendus.

Parmi les personnes arrêtées pour suspicion de liens avec les réseaux d’envoi des Tunisiens aux zones de conflits, on compte notamment l’ancien député de la coalition islamiste Al-Karama et imam radical Ridha Jaouadi, dont la détention a été prolongée hier, l’homme d’affaires Mohamed Frikha Pdg de Syphax Airlines, actuellement en garde à vue, ou encore Habib Ellouze, arrêté ce matin à Sfax et transféré à l’hôpital avant son audition, suite à un malaise.

Y. N.