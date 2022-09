Tunisie : accord sur une augmentation salariale de 5% dans le secteur public

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Hfaiedh Hfaiedh, a annoncé aujourd’hui, jeudi 15 septembre 2022, que le gouvernement va signer cet après-midi un accord avec la centrale syndicale pour augmenter les salaires au titre des années 2023, 2024 et 2025, précisant que cette augmentation dans le secteur public sera de 5%.

Les paiements des augmentations salariales dans la fonction publique seront effectués selon les catégories des salariés, a-t-il ajouté dans une déclaration à Tap.

Etant donné que le montant des salaires dans le secteur public ne provient pas entièrement de la masse salariale prévue dans le budget de l’État, mais aussi du budget des entreprises qui y contribuent d’une certaine part, l’augmentation de ladite masse salariale dans le budget de l’Etat sera relativement faible, estime le responsable syndical, ajoutant que cet accord répond au minimum requis, l’UGTT ayant accepté de prendre en compte les difficultés financières de l’Etat, sachant que l’organisation revendiquait, au début des négociations, une augmentation qui tienne compte de la hausse de l’inflation, estimée à 8,6 % à fin août dernier.

Le décaissement des premières tranches de l’augmentation salariale commencera d’ici octobre 2022, a indiqué Hfaiedh Hfaiedh, en précisant que cette augmentation sera calculée sur le salaire brut.

Le procès-verbal de l’accord sera signé cet après-midi par la cheffe du gouvernement Najla Bouden et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, à son retour d’Alger où il vient d’effectuer une visite.

L’augmentation des salaires concernera plus de 680 000 Tunisiens travaillant dans le secteur et la fonction publics et aidera à rétablir le pouvoir d’achat à un moment où le taux d’inflation a dépassé 8,6%.

I. B.