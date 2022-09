Tunisie – Sousse : Saisie de près de 1.300 cahiers scolaires

Les unités de la police municipale de Sousse, accompagnées de la direction régionale du commerce de Sousse, ont saisi 1.298 cahier subventionnés et non subventionnés à Kalâa Kebira, Kalâa Seghira et Bouficha.

C’est ce qui a été indiqué, ce matin du jeudi 15 septembre 2022, sur la page Facebook officielle de la Direction générale de la sécurité nationale, précisant que ces opérations entrent «dans le cadre de la lutte contre la fraude, la spéculation et tout ce qui concerne les circuits de distribution afin de préserver l’économie nationale et de protéger le consommateur de toutes les pratiques illégales dans le domaine commercial et économique».

C. B. Y.