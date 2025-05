Tendance haussière des températures en Tunisie  

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour mai, juin et juillet des températures au plus haut des moyennes saisonnières dans toutes les régions de la Tunisie, traduisant une tendance vers un climat de plus en plus chaud.

Le bulletin de l’INM relatif aux prévisions météorologiques saisonnières ne prévoit pas de précipitations notables durant cette même période. Des pluies restent cependant possibles, notamment au nord et au centre du pays, mais elles seront rares et en dessous des moyennes saisonnières.

I. B.