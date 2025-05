L’humanité menacée d’un Tchernobyl moral

A l’ère de la communication tous azimuts, nous assistons, impuissants, au règne des mensonges, bobards, infox et autres fake news, porteurs de haines croisées, de démagogie assumée et de violence latente. Et l’avenir de l’humanité n’a jamais été aussi près d’une nouvelle déflagration mondiale. Où allons-nous ?

Fathi Bchir *

Jamais sans doute l’humanité n’a eu à sa disposition autant de moyens de communication. La révolution numérique est passée par là : smartphones, internet, email et autres réseaux sociaux sont des passerelles extraordinaires pour faire passer les idées. On en attendait un surcroît d’actions pour l’éducation, pour l’explication didactique ou la démonstration pédagogique et argumentaire, pour la vulgarisation scientifique et les échanges d’idées et d’informations. Il en est malheureusement autrement.

Les bobards et infox sont partout et s’étalent sur des pages et des pages. La démagogie est reine, le populisme en toile de fond générale. On peut l’observer, un Tchernobyl moral et informationnel est en cours de réalisation. Le risque d’abêtissement général et patent. Le tout nourrit un éveil identitaire malsain qui se bâtit sur une trame de haines croisées.

En arriverons-nous un jour au point où il faudra interdire les réseaux sociaux pour sauver les démocraties, les rapports humains et la saine pensée ? Cela ne sera probablement que par une décision individuelle de chacun, de rester ou non sur ces réseaux maudits. Sachant qu’il est toutefois difficile de s’en passer.

* Journaliste.