Les lauréats des Prix Comar 2025 du roman tunisien  

La cérémonie de remise des Prix Comar du roman déroulée s’est déroulée, samedi 17 mai 2025, au théâtre municipal de Tunis, dans une ambiance festive où littérature, musique et chant font bon ménage pour le bonheur du public présent.

Imed Bahri

Comme chaque année, la proclamation des noms des six lauréats a été précédé et suivi de concerts de chants des voix représentatives du «tarab» en Tunisie : Rana Zarrouk, Mohamed, Mohamed Ben Salah et Olfa Ben Romdhane, qui a clôturé en beauté la soirée, pour le bonheur des mélomanes présents.

Les dirigeants des Assurances Comar, l’entreprise qui a créé et organise cet événement littéraire majeur depuis 29 ans dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociale de l’entreprise, étaient présents aux premiers rangs pour montrer l’intérêt qu’il accorde à la culture en général et à la littérature romanesque en particulier, ce que MM Slaheddine Ladjimi, président du conseil d’administration des Assurances Comar, et Lotfi Belhaj Kacem, président du Comité d’organisation des Prix Comar, ont exprimé dans leurs allocutions d’ouverture, en promettant de poursuivre sur cette voie, le but étant de promouvoir la lecture parmi le grand public et de rapprocher les écrivains des lecteurs à travers la dynamique promotionnelle que ces prix créent et renforcent d’une année à l’autre.

Rana Zarrouk .

Après la présentation des membres des deux jurys, qui ont été honorés pour l’occasion, le palmarès des Prix Comar 2025 a donné les résultats suivants :

Roman tunisien de langue française :

Le Prix Comar d’Or décerné à Mahdi Hizaoui pour son roman «Ecris, tu seras aimé des dieux» (Editions Arabesques).

Le Prix spécial du Jury décerné à Abdellatif Mrabet pour son roman «Le vert et le bleu» (Editions Contrastes).

Le Prix Découverte décerné à Houda Mejdoub pour son roman «Ecoute-moi ma fille» (Editions Arabesques).

Roman tunisien de langue arabe :

Le Prix Comar d’Or décerné à Chafiq Targui pour son roman «Liman Tajmaa Wardak aya Makram» (Editions Mayara).

Chafiq Targui.

Le Prix spécial du jury décerné Sofiane Rejeb pour son roman «Ashab Al-Hodhod» (Editions Meskiliani).

Le Prix Découverte décerné à Balkis Khalifa pour son roman «Nafidha Ala Chams» (Editions Mayara).

Rappelons qu’outre la promotion médiatique et à travers les circuits culturels dont ils bénéficient, les auteurs des romans primés se voient attribuer des chèques de 10000 DT (Comar d’Or), 5000 DT (Prix spécial du Jury) et 2500 DT (Prix découverte).