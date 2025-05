Tunisie | Appel à la libération d’Imen Ouardani

Plusieurs parties ont exprimé leur solidarité avec Imen Ouardani, ancienne adjointe au maire de Sousse, qui est en détention depuis le 10 mai 2024.

Imen Ouardani,a été arrêtée dans le cadre d’une enquête ouverte sur la slignature d’un accord de partenariat en 2022, entre la municipalité de Sousse et l’organisation « La Tunisie, terre d’asile ». Elle est ppursuivie pour blanchiment d’argent, falsification, de constitution d’un réseau pour l’entrée d’étrangers, et abus de fonction.

Pour le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) la détention d’Imen Ouardani, docteure en biologie, est arbitraire : « Les pièces présentées par sa défense contredisent ces accusations et démontrent l’absence totale d’éléments justifiant son arrestation et sa détention. Les experts ont également confirmé, dans leurs rapports, l’absence de toute transaction financière entre Imen Ouardani et l’organisation Tunisie Terre d’Asile ».

Le CRLDHT qui a exprimé sa solidarité avec Imen Ouardani, estimant qu’elle est victime d’une violation flagrante de ses droits fondamentaux.

Et d’ajouter : «Imen est aujourd’hui punie, non pour un crime commis, mais pour avoir rempli son devoir, pour avoir défendu des valeurs humaines désormais criminalisées».

Y. N.