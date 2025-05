Vient de paraître l Gaza y a-t-il une vie avant la mort ?

Le poète marocain, Abdellatif Laâbi, ne ménage pas ses efforts depuis des décennies dans la traduction de la poésie palestinienne pour la faire connaître auprès du public de langue française. Et pour poursuivre cette tâche louable, toute plongée dans les remous tragiques de l’Histoire, il publie ‘‘Gaza y a-t-il une vie avant la mort ?’’ Une anthologie de la poésie gazaouie d’aujourd’hui. (Ph. Le poète palestinien Mosab Abu Toha, prix Pulitzer aux Etats-Unis, parmi les ruines de Gaza.)

Un ouvrage, accessible, en édition de poche, bienvenu et à point nommé, qui rassemble 26 poètes de Gaza dont les textes sont réunis par le poète marocain, Yassine Adnane. Il porte une parole profonde et douloureuse, inquiète et courageuse, mais résistante au désespoir, à la tragédie, attachée à la vie, en dépit de la mort si présente.

Un choix de poèmes qui s’insurgent contre la guerre, la spoliation de la terre et la barbarie. Même si des poèmes développent parfois, une écriture apaisée, déjouant toute violence.

De nombreux poètes sont méconnus, même du public arabophone – Et ce n’est pas le moindre mérite de ce recueil collectif – à côté de voix comme celles d’Achraf Fayad qui fut incarcéré en Arabie Saoudite et libéré grâce à une campagne internationale de solidarité, ou de Mosab Abu Toha, traduit récemment aux éditions Robert Laffont et lauréat du Pulitzer Prize, aux Etats-Unis.

Malgré les bombes et la terreur, comme il est écrit sur la couverture, la présence du poème est une nécessité pour dire son humanité, face à ceux qui veulent la nier, la détruire.

Huit poètes femmes sont traduites dans cette anthologie qui deviendra vite une référence, une réponse à la désinformation, au mensonge, à la défiguration, à l’incrimination, à la négation de l’Histoire, à la destruction de l’Humain.

A l’occasion de la parution de l’anthologie, des poètes palestiniens sont invités et mis à l’honneur au Marché de la poésie (18-22 juin 2025), ainsi qu’à la Maison de la poésie de Paris (16-24 juin 2025).

Tahar Bekri

‘‘Gaza, y a-t-il une vie avant la mort ? Anthologie de la poésie gazaouie d’aujourd’hui’’, éditions Points, 2025, 200 p.