Tunisie : L’ATFD solidaire avec la journaliste Chadha Hadj Mbarek

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a exprimé sa profonde inquiétude concernant la détérioration de l’état de santé de la journaliste Chadha Hadj Mbarek.

En détention dans le cadre de l’affaire Instalingo, Chadha Hadj Mbarek est en grève de la faim depuis mercredi afin de protester contre l’absence de soins médicaux adéquats au sein de la prison Messaadine à Sousse, sachant qu’elle souffre de plusieurs pathologies chroniques et sérieuses, incluant une hypertension oculaire, des douleurs intenses à la colonne vertébrale, des problèmes articulaires à l’épaule et au poignet droit, ainsi qu’un état d’épuisement physique et psychologique considérable.

« Malgré ses demandes répétées, l’administration pénitentiaire n’aurait pas répondu à ses besoins de traitement médical approprié, la contraignant à cette mesure extrême pour défendre sa dignité et son droit fondamental à la santé », a déploré l’ATFD, estimant qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence, mais «une forme de violence institutionnelle inacceptable à l’égard des femmes ».

L’association a exprimé sa solidarité avec Chadha Hadj Mbarek, en demandant à ce qu’elle puisse bénéficier d’un accès immédiat à un traitement et à un suivi médical appropriés er en tenant l’État, à travers le ministère de la Justice et la Direction générale des prisons, pleinement responsable de toute détérioration de son état de santé.

