Xinhua : «Pékin s’apprête à approfondir sa coopération avec Tunis»

«La Chine est disposée à approfondir sa coopération avec la Tunisie dans les domaines culturel, universitaire, touristique, médiatique et autres, à renforcer les échanges et l’apprentissage mutuel entre les civilisations, à coordonner et coopérer étroitement dans les affaires internationales et régionales, et à promouvoir le développement stable et durable des relations bilatérales».

C’est ce qu’a déclaré Li Shulei, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et chef du Département de l’information du Comité central du PCC, qui a conduit une délégation du PCC en visite en Tunisie de mercredi 14 à samedi 17 mai 2025 et a rencontré plusieurs responsables tunisiens et à leur tête le président de la république Kaïs Saïed.

Selon l’agence chinoise Xinhua, lors de cette rencontre, qui eut lieu jeudi au Palais de Carthage, M. Li a transmis les salutations cordiales du président Xi Jinping à M. Saïed et a rappelé qu’en mai 2024, les deux chefs d’État avaient annoncé conjointement l’établissement du partenariat stratégique sino-tunisien, traçant ainsi un nouveau cadre pour le développement des relations bilatérales.

Il a souligné que la Chine était prête à travailler avec la Tunisie pour mettre en œuvre l’important consensus atteint par les deux dirigeants, faire progresser l’amitié traditionnelle des deux pays, consolider la confiance politique mutuelle, renforcer les échanges d’expériences en matière de gouvernance et d’administration, et promouvoir conjointement la construction de haute qualité de l’initiative «la Ceinture et la Route» pour des résultats mutuellement bénéfiques, a ajouté Xinhua.

Saïed a demandé à M. Li de transmettre ses sincères salutations et ses meilleurs vœux à M. Xi, affirmant que la Tunisie attache une grande importance au développement de ses relations avec la Chine. Il a également salué les réalisations de la Chine en matière de développement et son rôle crucial dans les affaires internationales, remerciant la Chine pour son soutien au développement économique et social de la Tunisie, précise encore l’agence.

