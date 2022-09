Convocation de Ghazi Chaouachi par la justice : Attayar dénonce et accuse

Dans un communiqué publié ce mercredi 21 septembre 2022, Attayar a de nouveau dénoncé la convocation par la justice de son secrétaire général Ghazi Chaouachi, qui devra comparaître demain devant le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Ben Arous, estimant que cette démarche vise à «intimider les opposants et étouffer leurs voix».

Attayar fait référence à une convocation par la justice après que Ghazi Chaouchi ait déclaré, en mai dernier, que la cheffe du gouvernement Nejla Bouden et plusieurs ministres ont déposé leur démission suite à de nombreux conflits, or cette information avait été immédiatement démentie par le président de la république et par le ministre des Affaires sociales, ainsi que par le porte-parole du gouvernement, qui affirmé qu’il s’agit de «rumeurs pouvant inquiéter les citoyens et perturber le travail du gouvernement».

Ainsi, dans son communiqué, Attayar a de nouveau dénoncé des «tentatives des autorités putschistes d’instrumentaliser la justice pour intimider les opposants et étouffer leurs voix», estimant que ces « méthodes sont rétrogrades» et en alertant les citoyens sur «la tendance autoritaire de Kaïs Saïed et sa détermination à harceler ses opposants, dans le but de confisquer le processus politique, qui plus est au moment où la Tunisie connaît une crise économique et sociale la plus grave de son Histoire».

Y. N.