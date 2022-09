Spéculation : Saisie de produits alimentaires d’une valeur de près d’un million de dinars à El-Mourouj (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce jeudi 22 septembre 2022, la saisie de produits alimentaires d’une valeur estimée à près d’un million de dinars tunisiens, et ce dans 3 entrepôts situés à El-Mourouj au sud de Tunis.

L’opération a été menée dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation et a visé des entrepôts suspects, indique le ministère dans son communiqué, en précisant que des perquisitions ont été menées par les agents sécuritaires en coordination avec les contrôleurs économiques et ont permis de saisir les marchandises, objets de spéculation, notamment, de la farine, de l’huile, et des conserves, entre autres produits alimentaires.

Les entrepôts ont été fermés, sur ordre du parquet qui a également chargé la police judiciaire de poursuivre l’enquête avec leurs propriétaires.

Y. N.