Institut Pasteur de Tunis : lutter plus efficacement contre les maladies infectieuses

L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) organise, en marge de la clôture du projet européen PHINDaccess, une conférence sur la maîtrise des outils omiques pour une meilleure compréhension et une lutte plus efficace contre les maladies infectieuses, et ce le mercredi 28 septembre 2022, à l’Hôtel Movenpick Gammarth.

PHINDaccess (Strengthening Omics data analysis capacities in pathogen-host interaction) est un projet institutionnel de 3 ans (2018-2021) qui vise à servir de levier aux performances de recherche dans le domaine de l’omique à l’IPT afin de renforcer son positionnement en tant que centre d’excellence en recherche biomédicale, notamment dans le domaine des interactions hôte-pathogène.

Cet événement propose de découvrir les réalisations d’un des premiers projets européens Twinning-H2020 coordonné par une institution tunisienne, à travers la présentation des acquis et des impacts du projet PHINDaccess, des échanges avec des experts nationaux et internationaux dans le domaine des sciences omiques appliquées aux interactions hôte-pathogène, des présentations de projets de recherche innovants de chercheurs de l’IPT répondant à des problématiques de santé publique et ayant bénéficié de l’apport des outils omiques, et une-table ronde sur le rôle de l’IPT, acteur majeur de la recherche biomédicale et la santé publique en Tunisie et dans la région, dans la gestion des pandémies.

Le programme détaillé sur ce lien.