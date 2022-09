Tunisie : les chèques sans provision en hausse de 17,7 % au 1er semestre 2022

Signe du grand malaise économique actuel en Tunisie: le taux des chèques sans provisions non retirés auprès des banques a augmenté de 17,7% au cours du premier semestre 2022, indique un rapport publié lundi 26 septembre 2022 par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Plus de deux millions de chèques d’une valeur de 1,4 milliard de dinars ont en effet été rejetés sur un total de 12 millions de chèques (d’une valeur de 56 milliards de dinars), indique la même source.

Le nombre de transactions de paiement électronique a également augmenté de 38%, atteignant 5,8 millions de transactions, tandis que leur valeur a atteint 390 millions de dinars, au cours des six premiers mois de 2022, en augmentation de 62% par rapport à la même période de 2021.

Il est à noter que le nombre de sites de e-commerce a augmenté de 39%, passant de 1 200 fin juin 2021 à 1 670 fin juin 2022.

Les indicateurs monétaires ont également révélé que les équipements de paiement en espèces ont effectué, à la fin juin 2022, plus de 3 000 transactions à partir de guichets de retrait électroniques (en augmentation de 0,8% par rapport à 2021) et 30 000 transactions via des terminaux de paiement électronique (en augmentation de 5,2 %) et 6 millions par cartes bancaires (augmentation de 7%).

S’agissant de l’activité monétaire, la BCT a confirmé l’augmentation de l’utilisation des cartes bancaires pour le paiement. Ces versements ont mobilisé environ 1928 millions de dinars jusqu’au 30 juin 2022, contre 1172 millions de dinars durant la même période en 2021, ce qui représente une augmentation de 65%.

Quant aux moyens de paiement par compensation (chèque, prélèvement, lettres de change, lettre de change et virements inférieurs à 100 000 dinars), leur utilisation s’est accélérée, en raison de la relance des activités économiques après la crise sanitaire au cours de l’année écoulée.

I. B.