Racisme lors du match Brésil-Tunisie : La FTF adopte la politique de l’autruche

On s’attendait, de la part de la Fédération tunisienne de football (FTF), à une condamnation ferme des incidents déplorables de plusieurs supporters tunisiens présents au Parc des princes (Paris), mardi, lors du match amical Brésil-Tunisie (5-1), à l’instar des sifflets lors de l’hymne national brésilien ou du jet d’une banane sur l’attaquant brésilien Richarlison, mais, vraisemblablement, on a, naïvement, surestimé le sens de l’éthique des responsables du football tunisien…

En effet, à travers un communiqué, la fédération a, au lieu de cela, remercié le public présent et a estimé qu’il a eu «une attitude exemplaire dans sa grande majorité», tout s’étonnant du fait que ceux qui l’ont critiqué (par allusion notamment à la fédération brésilienne) n’ont pas évoqué cette exemplarité !

Et parce que le ridicule ne tue pas, la fédération a même affirmé que rien ne prouvait que celui qui a jeté la banane était Tunisien, estimant que certains veulent salir l’image du pays.

«Nous sommes prêts à présenter nos excuses, au nom du public présent et du peuple tunisien, si l’enquête prouve l’implication d’un Tunisien dans cet acte», lit-on encore.

Oui, car les rares Brésiliens et individus d’autres nationalités présents à la rencontre éprouvaient sans doute de la jalousie vis-à-vis de la Tunisie et peut-être même de notre sélection nationale de football (qui nous a gratifiés de son niveau de jeu hier), et n’ont rient trouvé de mieux, pour exprimer cette jalousie, que de jeter une banane sur un joueur brésilien.

Bref, par son manque d’élégance, sa théorie du complot à deux balles, son hypocrisie et sa stupidité, la fédération tunisienne, dont les paroles représentent malheureusement la position officielle du pays, a rendu la lourde défaite des Aigles de Carthage encore plus amère.

Cherif Ben Younès