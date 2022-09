Tunisie : Ennahdha appelle les forces de l’opposition à s’unir «pour renverser le coup d’Etat»

Tout en confirmant sa décision de ne pas participer aux législatives prévues le 17 décembre prochain, le parti islamiste Ennahdha a appelé toutes «les forces vives et anti-putschistes à s’unir afin de renverser le coup d’Etat et de sauver le pays».

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 29 septembre 2022, à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le parti de Ghannouchi a également évoqué la crise économique, financière et sociale en Tunisie en affirmant que «depuis le coup d’État du 25 juillet 2021 le pays fait face à une catastrophe générale, qui s’aggrave chaque jour».

Ennahdha a également dénoncé «le remplacement d’une constitution démocratique par une constitution qui consolide le pouvoir individuel absolu et qui marginalise le rôle du parlement et en fait une décoration», ainsi que la nouvelle loi électorale estimant que celle-ci «menace l’unité de L’État et attise les conflits régionaux, qu’elle exclut les partis et porte atteinte à la représentation des femmes et des jeunes et qu’elle ouvre la porte à la corruption…».

Le parti islamiste a de ce fait appelé les opposants à s’unir et à unifier leurs efforts «pour renverser le coup d’Etat et sauver le pays»...

Y. N.