Tunisie : Réouverture de la piscine Abdelkader Achour de la Marsa après travaux (Vidéo)

L’Avenir Sportif de la Marsa (ASM) a annoncé ce vendredi 30 septembre 2022, la réouverture, lundi prochain, de la piscine Abdelkader Achour, désormais prête à accueillir les nageurs dans les meilleures conditions, après des travaux d’entretien, de réparation et de réaménagement.

Messieurs Hatem Naouar, Président de la section natation de l’ASM et Mourad Jenhani nous présentent les travaux réalisés à la piscine Abdelkader Achour de la Marsa en perspective de la nouvelle saison 2022/2023, lit-on dans le communiqué de l’ASM, illustré par une vidéo, sachant que d’autres travaux seront entrepris prochainement.

La même source indique que ces travaux ont été financés par la Municipalité de la Marsa et la section natation de l’ASM à travers les dons des dirigeants, des parents et des frais d’abonnements, et de conclure : «Nous souhaitons une bonne saison sportive avec une belle moisson de médailles et de succès à tous nos nageurs et nageuses marsois».

Vidéo

Y. N.