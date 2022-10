Cordes méditerranéennes à Hammamet : La prochaine édition sera dédiée à la guitare

la 4e édition du festival « Cordes méditerranéennes » aura lieu du 21 au 30 octobre à Hammamet. Cette nouvelle édition sera dédiée à l’instrument de la guitare.

Après trois premières éditions consacrées aux instruments du qanûn, du violoncelle puis du oud, le festival Cordes méditerranéennes met cette année à l’honneur la guitare, l’instrument le plus populaire auprès des jeunes.

Organisé par le Centre culturel international de Hammamet, l’événement se tient en marge de l’Octobre musical et propose des concerts de musique, mais également des ateliers et des formations pour les jeunes musiciens. Un résidence artistique aura lieu cette année tout au long du festival pour les guitaristes âgés entre 18 et 40 ans pour perfectionner leur jeu auprès de professionnels de la guitare.

