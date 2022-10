Tunisie : «Le peuple va se retourner contre Saïed», selon Mohamed Abbou

L’ancien ministre et fondateur du parti Attayar Mohamed Abbou a indiqué que le président de la république Kaïs Saïed doit présenter sa démission «après avoir cumulé de nombreux échecs qui ont aggravé la situation en Tunisie». Il a également estimé que le peuple ne va pas tarder à se retourner contre le chef de l’Etat.

Invité, dans la soirée de ce vendredi 30 septembre 2022, à l’émission « Le Rendez-vous » sur la chaîne Attessia TV, Abbou qui a commenté la situation actuelle en Tunisie, a également affirmé que «Kaïs Saïed est un président putschiste, qui plus est ne possède pas les compétences pouvant mettre fin à la crise que traverse le pays, notamment sur le plan économique, et se contente à ce propos d’effrayer par ses déclarations les hommes d’affaires, les grossistes, les administrations et les investisseurs…».

«Kaïs Saïed face à des difficultés pour travailler à cause de problèmes de santé. C’est d’ailleurs pour cela qu’il effectue ses déplacements et ses activités la nuit», a encore lancé Abbou, en affirmant ne plus avoir d’espoir concernant le président, alors qu’il avait au début soutenu les mesures du 25 juillet 2021.

Le fondateur du parti Attayar a également estimé que Saïed a été élu par le peuple uniquement pour son intégrité et que ses électeurs attendaient des réformes et des prises de décisions qui tardent à venir et dont certaines ont pris des tournures inquiétantes, a-t-il dit, et d’ajouter : «Il a usé du populisme atteignant le Top, mais le peuple va se retourner contre lui, car la situation en fait que s’aggraver et qu’il est incapable de changer la donne».

Y. N.