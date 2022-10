Le poème du dimanche : «Palestine» de Hichem Gaïesse

Hichem Gaïesse est un médecin qui vit et travaille à Hammamet. Ce poème est extrait de son premier recueil de poésie publié en septembre 2020 sous le titre : «Soliloque de l’épi – La Tunisie m’a dit» qui regroupe 59 poèmes choisis parmi les nombreux textes écrits au fil des années…

Le recueil, divisé en 4 chapitres (Visions – Mémorial – Spleen – Passion) traite des choses de la vie : Amour, rêves, passion, nostalgie, liberté, justice… Son style est tout sauf simple et les mots, les rythmes et les images sont certes recherchés mais tellement bien tressés et agencés que les fans de la poésie y trouveront leur compte.

Entendez-vous des combes

S’élever dans le ciel

Les plaintes sous les bombes

Des enfants d’Ismaël

Voyez à leur regard

Tendues les passerelles

Franchies vers l’au-delà

Par tous les suppliciés

Ils gisent dans le noir

Des chemins de gravelle

La nuit, de son drapé

Est leur unique toit

Et sous les vignes vierges

Nouées aux barbelés

Ensanglantée, émerge

La chair sous le keffieh

Mais Dieu, que leur sourire

Sur des lèvres figées

Est celui de martyrs

Partant vers l’empyrée

Entendez-vous encore

Jaillis en vomissures

Les rires des vainqueurs(?)

Posant sur les trophées

Des mains souillées de gore

Et des lippes impures

Avinées dans l’horreur

De sinistres tophets

Ils chantent hosanna

Sur des lambeaux d’enfants

De l’orant minaret

Debout, ils ne voient pas

S’inscrire sur leurs fronts

Et révulser les morts

La marque des damnées

De Sodome et Gomorrhe

Ce soir, mêlé au sable

Le vent vient du Sinaï

Moïse au Nébo dort

Veillé par Adonaï

Qui donc, sur le tellure

A rebrisé les tables

Car Israël, encore

Se corrompt sous le mur

Nos frères qui partez

En blanches processions

Demain sera levé

Moins tôt que nos espoirs

De vous revoir en paix

D’Haïfa à Ascalon

Près des genévriers

Cultiver les essarts

Ô peuple, dans la nuit

Marchant sur des épines

Roulant des gémonies

Aux fanges et aux ravines

J’écrirai de l’abîme

Sur tous les frontispices

Ta mère est l’éponyme

De tous les sacrifices.