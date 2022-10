Le Tunisien Riadh Gouider élu membre de l’Académie française de médecine

Le chef du service de neurologie de l’hôpital Razi à Tunis, le professeur de neurochirurgie Riadh Gouider vient d’être élu (en tant que membre correspondant à l’étranger) à l’Académie française de médecine.

«Cette distinction est la meilleure preuve du dynamisme retrouvé du système médical en Tunisie et un témoignage du niveau mondial des médecins ayant reçu leur formation en Tunisie», a expliqué Pr Gouider dans une déclaration à l’émission ‘‘Sbah Ennas’’, Mosaïque FM, aujourd’hui, mardi 4 octobre 2022, en précisant qu’il est le deuxième médecin tunisien à être élu membre de cette prestigieuse institution scientifique au cours de la dernière décennie après le Dr Habiba Chaâbouni.

Depuis la fondation en 1820, l’Académie française de médecine a compté parmi ses membres 12 médecins tunisiens, ayant pour la plupart fait leur formation universitaire en France.

L’adhésion des médecins tunisiens à l’Académie française a commencé avec la première génération de médecins tunisiens formés en France avant de mettre les bases de la médecine moderne en Tunisie dans les années 1970 et 1980, tels les professeurs Amor Chedly, Hassouna Ben Ayed, Béchir Hamza et Mongi Ben Hamida. Plus tard, l’Académie a ouvert ses portes aux médecins tunisiens ayant reçu leur formation académique en médecine en Tunisie sous la conduite de ces pionniers.

Le professeur Riadh Gouider est chef du service de neurologie de l’hôpital Al-Razi à Tunis et membre accrédité du bureau de la Fédération internationale de neurologie. Il est le deuxième neurologue tunisien à être élu à l’Académie française de médecine après le professeur Mongi Ben Hamida.

Pr Gouider a déclaré que l’adhésion des médecins tunisiens à l’Académie française de médecine contribue au rayonnement de la médecine tunisienne et à la qualité de la formation des médecins. Elle permet aussi de rester au contact des évolutions dans le monde médical en France et dans l’espace francophone pour en tirer profit et identifier les tendances de la recherche dans le champ médical.

I. B.