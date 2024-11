Tunisie : Quand la Cité médicale des Aghlabides sortira-t-elle de terre ?

La Cité médicale des Aghlabides à Kairouan est un grand projet dont a parlé le président de la république Kaïs Saïed depuis son accession au Palais de Carthage, fin 2019, mais, cinq ans après, on ne peut pas dire que sa réalisation a beaucoup avancé.

Les plans sont toujours dans les cartons et on en est encore aux préparatifs et aux préliminaires, c’est-à-dire l’étude de rentabilité, exigée par la partie chinoise, un moment pressentie pour la réalisation du projet, mais qui ne semble pas pressée d’y aller, ou encore la recherche du financement, l’argent étant, comme on le sait, le nerf de la guerre, alors que les finances publiques, exsangues comme elles sont depuis 2011, ne permettent pas d’énormes dépenses d’investissement.

Dans le cadre des préparatifs et des préliminaires, on a appris la nomination de l’ingénieur Riadh Hentati comme Pdg de la Société de la Cité médicale des Aghlabides de Kairouan (décret N° 594-2024, en date du 25 novembre 2024 publié par le Journal officiel de la république tunisienne, dans sa dernière édition en date du 26 novembre 2024).

Souhaitons-lui bon vent en espérant que les travaux pourront démarrer le plus tôt possible, car c’est toute la région du centre de la Tunisie qui attend cette réalisation et s’impatiente de voir les bâtiments de cette infrastructure sanitaire sortir enfin de terre.

Aussi, M. Hentati serait-il bien inspiré d’organiser dans quelques semaines, et après avoir pris connaissance des tenants et aboutissants du projet et discuté avec tous les profanisâtes qui y sont impliqués, pour annoncer un planning prévisionnel des étapes de sa réalisation , du démarrage des travaux jusqu’à l’inauguration de ladite Cité.

I. B.