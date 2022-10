Législatives tunisiennes : Enquête judiciaire à l’encontre de candidats ayant tenté d’obtenir des parrainages illégalement

Si on en croit l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), certains individus souhaitant se présenter aux élections législatives du 17 décembre 2022, ont tenté, par des moyens illégaux, d’obtenir des parrainages.

Il y en a, d’entre eux, qui auraient essayé d’abuser de leurs pouvoirs pour mettre en jeu des ressources publiques contre l’obtention de signatures. D’autres auraient simplement essayé d’en « acheter ».

L’instance a, par ailleurs, indiqué que le ministère public a pris en charge les cas signalés, qu’une enquête judiciaire a été entamée et que des suspects ont été arrêtés.

Et d’appeler tous ceux qui veulent présenter leurs candidatures aux législatives «à respecter la loi électorale et surtout la neutralité de l’administration et à ne pas utiliser les moyens et les ressources publiques pour des fins électorales, conformément à l’article 53 et 153».

C. B. Y.