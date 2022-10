FIFF 2022 – Namur : «Sous les figues» d’Erige Sehiri remporte le Bayard d’Or du meilleur film

La réalisatrice tunisienne Erige Sehiri a annoncé, ce vendredi 7 octobre 2022, que son film «Sous les figues» (Under the fig trees) a remporté le Bayard d’Or du meilleur film à la 37ème édition du Festival international du film francophone de Namur (FIFF).

«Je dédie ce prix à mon cher oncle Abdelbaki Sehiri qui se bat en ce moment contre la maladie», a-t-elle commenté dans un post publié, ce soir, sur sa page Facebook.

Le long métrage d’Erige Sehiri est une coproduction internationale entre la Tunisie, la Suisse, la France et le Qatar. Il a été présenté à la 54ème édition de la Quinzaine des Réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes où il a remporté le Prix EcoProd Award et représentera également la Tunisie aux 95e Academy Awards, Oscars 2023, dans la catégorie International Feature Film.

Synopsis: «Un groupe d’adolescents passent leur été à travailler à la récolte des figues dans le nord-ouest de la Tunisie rurale. Melek et ses amies travaillent dans les vergers durant l’été, pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leurs familles. Entre les figuiers, sous le regard des ouvrières plus âgées et des jeunes hommes, elles se dévoilent et se projettent, au seuil d’une vie d’adulte».

Y. N.