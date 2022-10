Football – Ligue 1 tunisienne : Al Kaas obtient les droits de la diffusion TV

La Fédération tunisienne de football (FTF) a trouvé un accord avec la chaine de télévision Al Kass pour la diffusion, en direct, des matchs de la Ligue 1 professionnelle lors de la saison qui vient de commencer, 2022-2023. L’offre de la chaîne qatarienne a été la seule qui répond aux demandes inscrites dans le cahier des charges, a indiqué la FTF, ce mardi 11 octobre 2022, via un communiqué partagé sur Facebook.

La fédération a précisé que l’offre présentée par l’Etablissement de la télévision tunisienne (ETT) a été inférieure à celle de la saison dernière de 2,250 millions de dinars, ce qui représente environ la moitié de ce qui a été fixé par le cahier des charges préparé par la FTF.

De leur côté, les chaînes tunisiennes privées Attassia TV et Carthage+ ont présenté des offres pour le droit d’accès aux stades et le tournage de trois minutes par match, mais que celles-ci ont été nettement inférieures à ce qui a été fixé par le cahier des charges préparé par la FTF, précise encore le communiqué.

Et d’ajouter que le bureau fédéral de la fédération a chargé un comité formé de Wassef Jelaïel, Amine Mougou, Hichem Dhib et Mohamed Larbi pour continuer les négociations avec l’ETT, Attassia TV et Carthage +, précisant qu’il a demandé aux présidents des clubs de Ligue 1 de choisir trois d’entre eux pour se joindre à ce comité.

La Fédération tunisienne de football a indiqué, dans le même cadre, qu’en cas de désaccord avec la télévision nationale, une réunion sera demandée avec la ministre des Finances et la Cheffe du gouvernement, a noté le communiqué de la FTF, et qu’en cas de persistance du désaccord, une réunion urgente sera organisée avec les clubs de Ligue 1 pour se mettre d’accord sur une alternative, comme le fait d’accorder à chaque club le droit de diffusion, comme lors de la phase des poules l’année dernière.

Finalement, concernant la diffusion via la technologie du livestreaming, la FTF a indiqué que la société Watchnow a fait une offre pour la diffusion, sur internet, de tous les matchs, et que le bureau fédéral a décidé de charger un comité pour négocier avec cette entreprise.

Et de conclure : Pour garantir l’accès des supporters aux différents matchs, il a été décidé d’accorder aux chaînes TV et à watchnow de retransmettre jusqu’à la fin du mois d’octobre date de l’examen définitif de toutes les offres et après la fin des négociations par les commissions avec la participation des présidents des clubs.

C. B. Y.