Tunisie : Six mois de prison à l’encontre de Maher Zid

L’ancien député de la coalition Al-Karama, Maher Zid, a été condamné à 6 mois de prison par la Chambre pénale de la Cour d’appel de Tunis, et ce, pour «atteinte à autrui via les réseaux sociaux et pour offense au président de la république».

L’affaire remonte à 2018, lorsqu’une plainte a été déposée contre Maher Zid concernant des statuts publiés sur Facebook à travers lesquels il avait critiqué l’ancien chef de l’Etat, feu Béji Caïed Essebsi.

Notons que l’islamiste controversé avait été condamné à 2 ans de prison dans cette même affaire.

Si le fait d’être condamné à la prison pour avoir insulté des gens, dans l’absolu, est relativement compréhensible, il est regrettable que dans un pays ayant fait une révolution il y a quelques années pour se débarrasser de la dictature, l’«offense au président de la république» soit condamnable.

C. B. Y.