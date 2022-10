Top 04 des meilleures stratégies de trading de cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies est l’une des activités les plus lucratives puisqu’il rapporte beaucoup d’argent à ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Pour avoir une stratégie qui marche en trading, il faut de l’expérience et des compétences éprouvées au fil du temps. Cela étant, l’évolution sans cesse croissante de la technologie rend le processus plus aisé aujourd’hui. Dans les lignes à suivre de cet article, vous en apprendrez un peu plus à ce sujet.

Daytrading

Trader de la cryptomonnaie avec le daytrading revient à opter pour une position de marché, à y entrer et à en sortir dans la même journée. C’est une option risquée, mais qui possède ses avantages surtout pour celui qui s’y connaît.

Le daytrading est proposé par un certain nombre de plateformes spécialisées en trading. Bien évidemment, bitcoin 360 ai en est un exemple. Le trading intra journalier comme il se fait encore appeler demande une certaine maîtrise des outils techniques.

Il faut en plus être intuitif, créatif et dynamique. Les passionnés de daytrading basent leurs décisions sur différents aspects. Il s’agit :

des tarifs des actions ;

du volume des actions disponibles ;

et des différents taux et autres indicateurs graphiques qui guident l’analyse technique.

Tout ceci les aide à saisir les opportunités aux bons moments et participe aussi à limiter les risques de pertes. Pour accroître vos avoirs avec le trading intra journalier, il peut être aussi intéressant de s’intéresser à deux principales techniques dérivant de cette stratégie. Il s’agit entre autres du scalping et de l’arbitrage. Dans le premier cas, les day traders misent sur la hausse du volume des transactions pour en tirer des bénéfices en un temps record.

Comme son nom l’indique, il est question de scalper le marché à la recherche de petites opportunités. L’arbitrage qui est la deuxième technique de daytrading consiste à naviguer d’une plateforme à une autre en achetant et en revendant des cryptos. Un profit conséquent se fait puisque sur les plateformes, les échanges n’ont pas les mêmes tarifs. Il est donc logique que le bénéfice engrangé soit proportionnel à l’importance de la commande ou du capital.

Trading automatisé

Cette stratégie est bien connue pour procurer à ceux qui s’y consacrent des revenus stables et sûrs. À ce niveau, la manœuvre est assurée par des robots de trading qui sculptent en profondeur et en tout temps le marché financier. En fonction de vos centres d’intérêt et aussi des fonctionnalités des robots qui ne sont pas les mêmes, vous pourrez communiquer à ces derniers des instructions de base.

À partir de là, les robots de trading se chargent d’opérer les actions en votre nom. Ce qui est sûr, c’est que les résultats sont bien souvent au rendez-vous quand ils sont bien programmés.

HODL

Il s’agit d’une stratégie de trading qui permet de saisir des opportunités infinies, mais qui comporte aussi un certain niveau de risque. Pour dire les choses autrement, vous pourrez soit vous constituer un gros pactole ou finir par tout perdre. Dans la plupart des cas, les principaux utilisateurs de cette stratégie vont d’abord attendre que le prix des cryptomonnaies ait totalement baissé.

De ce fait, ils se mettent à l’abri des risques et ont au moment de la hausse des prix, de grosses sommes à leurs dispositions dont ils pourront profiter. C’est donc une alternative intéressante à la fluctuation souvent violente du cours des cryptomonnaies.

Trading intelligent

Vous en avez sûrement entendu parler plus d’une fois. Ceux qui s’en servent combinent astucieusement les ordres Stop Limit et Trailing Stop-Loss. Ils obtiennent de ce fait non seulement un meilleur rendement, mais limitent aussi les risques de pertes colossales. Une fois que le marché atteint un stade qui correspond aux conditions de votre stratégie, utilisez le Take profit. Cela permettra d’obtenir un bénéfice conséquent.

Si vous en avez assez des mesures de prudence, vous pouvez toujours alterner avec cette stratégie quelques Stop Loss au cours de vos diverses acquisitions. Vous obtiendrez de cette manière, la liberté et le profit pour lequel vous avez travaillé si durement.