Trader les matières premières énergétiques : tour d’horizon des options possibles

Les conséquences du changement climatique et des conflits armés sur les prix des matières premières énergétiques, ainsi que les répercussions de ces fluctuations sur le pouvoir d’achat, ont mis les matières premières énergétiques sur le devant de la scène; de quoi donner quelques idées d’investissement thématiques ! (© Leonid / Adobe Stock).

Cependant, même si l’idée de diversifier son portefeuille en y incluant des matières premières énergétiques peut sembler intéressante, encore faut-il savoir quelles matières premières trader et comment. Voici un aperçu des différentes options disponibles pour trader les matières premières énergétiques.

Panorama des matières premières énergétiques

Le pétrole, le gaz naturel, le charbon, le diesel, l’essence, l’électricité ou encore le fioul domestique sont tous négociables sur les marchés financiers. Néanmoins, le Trading du pétrole et le Trading du gaz demeurent les plus populaires.

Pour ceux qui veulent s’exposer au pétrole, il existe différents contrats : les contrats sur le pétrole brut Brent et ceux sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI).

Alors que le Brent provient de la mer du Nord et sert de référence pour le marché européen, africain et celui du Moyen-Orient, le WTI provient principalement des États-Unis et sert de référence sur le marché pétrolier américain.

Ainsi, le Brent est majoritairement tradé sur l’Intercontinental Exchange (ICE), alors que le WTI est plutôt échangé sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) du CME Group.

Pour le Trading du gaz, il convient de distinguer les contrats de gaz naturel Henry Hub du Chicago Mercantile Exchange (CME), populaires aux États-Unis, et les contrats de gaz naturel échangés sur les places financières comme le Title Transfer Facility (TTF) aux Pays-Bas ou le National Balancing Point (NBP) au Royaume-Uni.

Les produits dérivés pour trader les matières énergétiques

Le Trading des matières premières énergétiques présente des défis uniques, notamment en raison de la complexité de leur négociation sur le marché physique.

Ces matières premières sont en effet sujettes à des considérations spécifiques, telles que le fret, le stockage ou encore les assurances, qui peuvent rendre la négociation directe difficile.

Les produits dérivés représentent donc une solution particulièrement attractive pour les investisseurs souhaitant s’exposer à ce marché sans avoir à se préoccuper de détails logistiques complexes.

Les produits dérivés standardisés

Les produits dérivés standardisés tels que les Futures ou les options sont des contrats normalisés qui offrent aux investisseurs la possibilité de spéculer sur les mouvements de prix des sous-jacents sans avoir à détenir physiquement les actifs en question.

Les Futures, ou contrats à terme, sur les matières premières énergétiques sont des engagements fermes à acheter ou à vendre une quantité spécifique de matières premières à une date future prédéterminée et à un prix convenu à l’avance.

Les options donnent quant à elles le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre une matière première énergétique à un prix spécifique à une date future. Sur le marché des matières premières, il s’agit souvent d’options sur des contrats Futures.

Par rapport aux Futures, les achats d’options offrent la flexibilité de profiter des mouvements de prix tout en limitant le risque. Mais outre la spéculation, d’autres stratégies s’appliquent sur le marché des matières premières énergétiques, telles que l’arbitrage ou la couverture (hedging).

C’est le cas des producteurs de matières premières et des entreprises qui utilisent les produits dérivés pour se protéger contre les variations de prix qui pourraient affecter leurs activités, comme les compagnies aériennes en quête d’une protection contre la hausse du prix du carburant.

Pour l’anecdote, en avril 2020, le prix des contrats à terme sur le baril de pétrole WTI pour une livraison en mai est temporairement passé en territoire négatif. Les détenteurs de ces contrats vendaient en effet massivement leurs positions à l’époque, confrontés à l’envolée des prix de capacités de stockage saturées.

Les produits dérivés de gré à gré

Les produits dérivés de gré à gré pour le Trading des matières premières énergétiques, comme les ETF, les CFD, les Turbos, les Warrants ou les Certificats, sont des contrats négociés entre deux parties sur des marchés non réglementés (OTC).

Ils se distinguent donc des produits dérivés standardisés par leur degré de personnalisation, leur liquidité, leur transparence, leur réglementation, ainsi que par les aspects liés au risque de contrepartie et à la protection des investisseurs.

Les produits dérivés de gré à gré étaient à l’origine développés pour les investisseurs institutionnels ou les entreprises ayant des besoins de couverture spécifiques. Cependant, ils ont depuis quelques années largement séduit les particuliers, notamment à travers des instruments tels que les Contrats sur la Différence (CFD), et ce, malgré le risque de perte dû à l’utilisation de l’effet de levier.

Un CFD sur matière première est un accord financier entre le client et son courtier en vue d’échanger la différence de prix entre la valeur d’ouverture et de fermeture de la position CFD, et ce, sans avoir à détenir l’actif sous-jacent (le pétrole ou le gaz par exemple).

Grâce à l’effet de levier proposé par les CFD, seule une fraction de la valeur du contrat est nécessaire pour entrer en position (la marge requise). Ces produits offrent donc davantage de souplesse.

Mais les CFD sur matières premières s’accompagnent également d’un potentiel de gains comme de pertes accru en raison de l’effet de levier. Ils sont donc à manier avec précaution!

Trader les matières premières énergétiques permet d’élaborer une stratégie d’investissement en prise avec les enjeux de notre quotidien et de l’actualité. Alors que le marché des matières premières énergétiques était autrefois peu accessible pour les investisseurs particuliers, en grande partie en raison de la taille des contrats et de la complexité des produits financiers associés, il est désormais beaucoup plus facile de s’impliquer dans ce marché et de trader les matières premières énergétiques.